Число пострадавших в ДТП в Дагестане возросло до 15

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Количество пострадавших в аварии с маршрутным такси в Бабаюртовском районе Дагестана возросло до 15. Об этом сообщает Минздрав республики в телеграм-канале.

По данным ведомства, в числе пострадавших два ребенка 2 и 4 лет.

Авария произошла 13 февраля на 413-м километре федеральной трассы Р-215 около села Львовского. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о трех погибших.

Девять человек доставили в Бабаюртовскую больницу, из них двое погибли. Еще шестеро доставлены в медучреждения Махачкалы.