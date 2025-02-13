13 февраля, 20:35Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Дагестане возросло до 15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Количество пострадавших в аварии с маршрутным такси в Бабаюртовском районе Дагестана возросло до 15. Об этом сообщает Минздрав республики в телеграм-канале.
По данным ведомства, в числе пострадавших два ребенка 2 и 4 лет.
Авария произошла 13 февраля на 413-м километре федеральной трассы Р-215 около села Львовского. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о трех погибших.
Девять человек доставили в Бабаюртовскую больницу, из них двое погибли. Еще шестеро доставлены в медучреждения Махачкалы.
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 49-го километре МКАД