Число пострадавших в ДТП в Дагестане увеличилось до 13

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Число пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Дагестане увеличилось до 13. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, девять человек доставили в Бабаюртовскую больницу, из них двое погибли. Еще шестеро доставлены в медучреждения Махачкалы.

Авария произошла 13 февраля на 413-м километре федеральной трассы Р-215 около села Львовского. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о трех погибших.

Ранее на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе маршрутное такси врезалось в мачту освещения. Два человека, по данным экстренных служб, пострадали. Их доставили в Ногинскую ЦРБ.