19:14Происшествия
Экс-замглавы МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой в Подмосковье
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В деревне Голиково в Подмосковье было найдено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Макаров совершил самоубийство.
В январе 2023 года он был отстранен от должности замначальника ГУ МВД по борьбе с экстремизмом.
Ранее самоубийство совершил президент Федерации панкратиона Забайкальского края Олег Сороканюк. Его тело было обнаружено в спортивном зале 10 ноября. Подробной информации о произошедшем не сообщалось.
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