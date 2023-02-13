Экс-замглавы МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В деревне Голиково в Подмосковье было найдено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Макаров совершил самоубийство.

В январе 2023 года он был отстранен от должности замначальника ГУ МВД по борьбе с экстремизмом.

Ранее самоубийство совершил президент Федерации панкратиона Забайкальского края Олег Сороканюк. Его тело было обнаружено в спортивном зале 10 ноября. Подробной информации о произошедшем не сообщалось.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!