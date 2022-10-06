Коллеги рассказали о болезнях покончившего с собой экс-ректора ВГИКа

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Покончивший с собой бывший ректор ВГИКа Александр Новиков перенес коронавирус, у него была травма бедра, рассказали его коллеги.

"У него были ковид, травма бедра... Но всегда рядом была его любимая дочка. Они были с ней очень близки. Невозможно осознать произошедшее. Если он действительно сам ушел из жизни, то это странно. Уж очень он любил дочь – не мог же о ней не думать, принимая страшное решение", – поделились они в беседе с "Московским комсомольцем".

По их мнению, после получения травмы Новиков мог чувствовать себя одиноко и с трудом передвигаться.

Ранее стало известно, что являвшийся ректором ВГИКа с 1987 по 2007 год Александр Новиков совершил самоубийство. По данным СМИ, тело мужчины было обнаружено на лестничной клетке жилого дома на Матвеевской улице в Москве, рядом найдена предсмертная записка.

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