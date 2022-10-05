Во ВГИКе поделились воспоминаниями о покончившем с собой экс-ректоре

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Покончивший с собой бывший ректор ВГИКа Александр Новиков смог сохранить вуз в сложное время, поделился заслуженный артист России и руководитель актерской мастерской института Игорь Ясулович.

"Я, естественно, знал его, но каких-то непосредственных наших встреч не было. Он замечательный человек, очень порядочный. Попал вообще в очень трудные времена, когда все рушилось и восстанавливалось. В общем, он ВГИК сохранил. Ужасно жалко, новость печальна", – рассказал он "Газете.ру".

Ранее стало известно, что являвшийся ректором ВГИКа с 1987 по 2007 год Александр Новиков совершил самоубийство. По данным СМИ, тело мужчины было обнаружено на лестничной клетке жилого дома на Матвеевской улице в Москве, рядом найдена предсмертная записка.

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