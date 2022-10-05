Экс-ректор ВГИКа покончил с собой – СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

Являвшийся ректором ВГИКа с 1987 по 2007 год Александр Новиков совершил самоубийство, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело мужчины было обнаружено на лестничной клетке жилого дома на Матвеевской улице в Москве, рядом найдена предсмертная записка.

В настоящее время начата проверка. Уточняется, что последние годы Новиков страдал деменцией.

Ранее сообщалось, что французский режиссер Жан-Люк Годар умер 13 сентября в возрасте 91 года. Режиссер стал одним из основателей французской новой волны. Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.

Позже стало известно, что он принял решение о добровольном уходе из жизни. В последние годы режиссер жил в коммуне Роль в Швейцарии, где легализовано самоубийство при содействии посторонних.

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