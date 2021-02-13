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Происшествия

09:03

В МВД исключили версию теракта в торговом центре во Владикавказе

происшествия регионы

Фото: 15.mchs.gov.ru

Версия теракта во взорвавшемся торговом центре во Владикавказе исключена. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

"Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена", – цитирует ТАСС слова Сабанаева.

Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной происшествия мог стать взрыв газа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности. В МЧС сообщили, что для установления точной причины взрыва были взяты смывы и соскобы, их уже передали в криминалистический центр МВД.

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