Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на трех человек в Щелкове

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на трех человек в подмосковном городе Щелково. Об этом пишет пресс-служба областного управления СКР.

Как уточнило ведомство, дело было заведено по статье "Покушение на убийство двух или более лиц".

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения трем людям в продуктовом магазине на Краснознаменской улице.

После произошедшего пострадавшим была оказана медицинская помощь, а сотрудники местного управления МВД установили личность подозреваемого и задержали его.

Щелковская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты расследования уголовного дела.

"В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

В конце октября прошлого года другой злоумышленник напал с двумя ножами на покупателей в магазине, расположенном на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. В результате пострадали 5 человек, а четверо из них находились в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело, а нападавшего задержали и позже предъявили ему обвинение.

