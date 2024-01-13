Поэт Рубинштейн остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.

В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, куда госпитализировали поэта, уточнили, что он находится в экстренной реанимации.

Рубинштейн попал в ДТП утром 9 января. Журналист Игорь Иртеньев уточнил, что 76-летнего поэта госпитализировали после того, как его сбила машина.

По данным Дептранса, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на поэта. За собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Спустя некоторое время стало известно, что состояние Рубинштейна оценивается как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.

Следователи завели уголовное дело на водителя, который наехал на Рубинштейна. По словам правоохранителей, дело было заведено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы до трех лет.