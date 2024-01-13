Госдеп подтвердил гибель американского блогера в украинской тюрьме

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Госдеп США подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине", – заявили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать публикации о его смерти.

При этом в Госдепе отказались предоставлять дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительства президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в Белом доме знали о пытках блогера, однако не предпринимали никаких действий, несмотря на его гражданство США.

Блогер был арестован на Украине в мае 2023 года. Служба безопасности Украины (СБУ) тогда объяснила арест поддержкой им России.

