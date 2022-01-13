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Происшествия

16:08

Волоколамский депутат Юрий Бабич заявил, что на допрос его везли в наручниках

происшествия

Фото: vk.com/Юрий Бабич

Член совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич заявил, что сотрудники полиции, доставившие его на допрос в Следственный комитет, применили к нему физическую силу и заковали в наручники. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат пояснил, что не получал повестки и звонков от следователя, поэтому оснований для его задержания в качестве свидетеля у полицейских не было.

"Задержание происходило с применением грубой физической силы и применением спецсредств – наручников... Везли в полусогнутом положении, не давали позвонить жене, отказали в уведомлении адвоката", – рассказал Бабич.

Он отметил, что его отпустили из СК накануне вечером. В настоящее время Бабич находится дома и обсуждает дальнейшие шаги с адвокатом.

12 января в СМИ появились сообщения, что Юрий Бабич пропал в Московской области. Жена депутата утверждала, что он был похищен и увезен в неизвестном направлении мужчинами, которые представились сотрудниками уголовного розыска.

Позднее адвокат Бабича сообщил, что его подзащитный был доставлен в СК в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении зампреда территориальной избирательной комиссии Волоколамска Артема Любимова. При этом, по словам юриста, полицейские допустили грубые нарушения прав Бабича, не направив ему повестку и лишив возможности позвонить семье.

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