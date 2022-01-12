Волоколамский депутат Юрий Бабич пропал в Подмосковье

Фото: vk.com/Юрий Бабич

Депутат Совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич пропал в Московской области. Об этом РИА Новости рассказала его супруга Екатерина.

По словам женщины, депутата похитили. Утром пара выехала из дома на машине. По пути их остановил замначальника местного ГИБДД Александр Скворцов, объяснив, что женщина не пропустила пешехода. Затем, по словам Екатерины, подъехала Lada Vesta, из которой вышли четверо мужчин.

"Попросили мужа пойти пообщаться и сказали, что они из уголовного розыска. Муж не согласился, и они вытолкали его из машины. Они дали ему какую-то бумажку и увезли в неизвестном направлении", – рассказала Екатерина, добавив, что после случившегося она подала заявление в полицию.

По словам адвоката Андрея Алешкина, полиция Волоколамска отрицает свою причастность к задержанию Юрия Бабича, в отделении его нет. Он добавил, что было написано заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

