Подмосковного депутата Бабича доставили в СК для допроса в качестве свидетеля – адвокат

Фото: vk.com/Юрий Бабич

Депутата Совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича доставили в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении зампреда территориальной избирательной комиссии города Артема Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

"Мне позвонил следователь Фадеев из СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич – свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова и находится у них", – заявил представитель стороны защиты.

Всех деталей дела Андрей Алешкин на данный момент не огласил.

В настоящее время парламентария уже отпустили, но адвокат указывает на грубые нарушения прав депутата, потому что повестка ему до этого не приходила.

Кроме того, отмечается, что находящемуся у следователей политику не дали позвонить семье и продержали более трех часов.

По словам адвоката, в субботу, 15 января, в 13:00 по московскому времени следственные действия с депутатом пройдут в СК Раменского. Алешкин будет там присутствовать.

Ранее сообщалось, что Юрий Бабич пропал в Московской области. Жена депутата отмечала, что его похитили. Утром пара выехала из дома на машине. По пути их остановил замначальника местного ГИБДД Александр Скворцов, объяснив, что женщина не пропустила пешехода. Затем, по словам супруги, подъехала Lada Vesta, из которой вышли четверо мужчин.

Мужчины представились сотрудниками уголовного розыска. Пройти с ними депутат не согласился, после чего его вытолкали из машины. Мужчины дали политику какую-то бумажку и увезли в неизвестном направлении, уточняла супруга Бабича.