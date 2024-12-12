12 декабря, 21:18Происшествия
Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках
Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"
Девочка, которую школьницы избили в Котельниках, получила закрытую черепно-мозговую травму. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.
"Сейчас девочка в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным", – уточнил он в своем телеграм-канале.
Школьницы в Подмосковье избили сверстницу в туалете образовательного учреждения и засняли это на видео. После произошедшего следователи изучили видеозапись, допросили свидетелей и запросили необходимые материалы.
В настоящее время расследуется уголовное дело о хулиганстве. По данному факту прокуратура проводит проверку.
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