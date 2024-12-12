Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Девочка, которую школьницы избили в Котельниках, получила закрытую черепно-мозговую травму. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас девочка в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Школьницы в Подмосковье избили сверстницу в туалете образовательного учреждения и засняли это на видео. После произошедшего следователи изучили видеозапись, допросили свидетелей и запросили необходимые материалы.

В настоящее время расследуется уголовное дело о хулиганстве. По данному факту прокуратура проводит проверку.

