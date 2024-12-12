Прокуратура проверит информацию об избиении школьницы в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ об избиении школьницы в городском округе Люберцы, сообщается в телеграм-канале подмосковного ведомства.

По предварительным данным, 9 декабря несколько девочек причинили телесные повреждения несовершеннолетней 2010 года рождения в помещении школы в Котельниках. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

По результатам проверки Люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее о происшествии сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По ее словам, ученицы избили сверстницу в туалете образовательного учреждения, снимая происходящее на видео.

Следователи изучили видеозапись, допросили свидетелей и запросили характеризующий материал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

