Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения 27 подозреваемым по делу о подготовке переворота

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Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения 27 подозреваемым по делу о подготовке государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что 10 людям выдвинуты обвинения в высшем земельном суде Франкфурта-на-Майне, 8 – в суде Мюнхена, 9 – в суде Штутгарта. Обвинения представителю княжеского рода Генриху XIII и гражданке РФ Виталии Б. предъявлены в суде Франкфурта.

"Виталия Б. поддержала планы объединения по организации переворота в Германии, она организовала Генриху XIII контакт с генеральным консульством России в Лейпциге и сопровождала его при визите туда в июне 2022 года. Кроме того, она помогала Генриху XIII проверять приобретенные спутниковые телефоны", – говорится в сообщении.

При этом в ведомтве уточнили, что Генрих XIII возглавлял так называемый совет заговорщиков, от имени которого он планировал после переворота вести переговоры с державами – победительницами во Второй мировой войне.

7 декабря 2022 года в Германии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота. По указу генпрокурора Германии и федерального ведомства уголовной полиции (BKA) были задержаны 25 мужчин и женщин. В Генпрокуратуре ФРГ заявили, что среди задержанных есть гражданка России.

Немецкие полицейские нашли у подозреваемых в подготовке государственного переворота в Германии список потенциальных "врагов", в который, в частности, вошла министр иностранных дел Анналена Бербок. В список попали 18 человек, среди которых известные германские политики и журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда опроверг информацию о причастности РФ к подготовке госпереворота в Германии. Он отметил, что Кремль получил информацию о задержании заговорщиков из СМИ.



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