Число раненных в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до 13

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Число пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до 13 человек, сообщает РИА Новости. Ранее говорилось о трех погибших и 12 пострадавших.

В коммюнике префекта региона Гранд-Эст рассказали, что три человека погибли, восемь человек тяжело ранены, пятеро получили легкие травмы.

ЧП произошло 11 декабря около 20:00 (22:00 мск). Вооруженный человек вошел в периметр рождественского базара у моста Корбо и направился к улице Орфевр. Мужчина открыл огонь, ранив несколько человек.

Затем подозреваемый захватил машину такси и скрылся на ней с места происшествия. Личность нападавшего установлена. Речь идет о 29-летнем уроженце Страсбурга, который ранее подозревался в терроризме и убийстве. Сообщается, что он должен был быть задержан утром, однако его не застали дома. Преступник пока не пойман.

Произошедшее пока никто не называл терактом, однако антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело. Во Франции также усилен план антитеррористических мероприятий и контроль на границах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян проявлять осторожность во Франции. Генконсульство России в Страсбурге проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших россияне.