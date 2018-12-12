МИД призвал россиян во Франции проявлять осторожность

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян проявлять осторожность во Франции. Заявление она сделала в связи с перестрелкой на рождественской ярмарке в Страсбурге.

"Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся гражданам России проявлять осторожность и в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться в находящиеся на территории Франции российские загранучреждения по телефонам, указанным на сайтах и аккаунтах в соцсетях", – сообщила Захарова, передает "Интерфакс".

Она также отметила, что генконсульство России в Страсбурге проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших в результате стрельбы россияне.

Кроме того, официальный представитель МИД напомнила о приложении "Зарубежный помощник", которое может пригодиться в чрезвычайных ситуациях.

Вечером во вторник, 11 декабря, в центре французского Страсбурга прогремели выстрелы. По информации очевидцев, выстрелы были слышны около половины девятого вечера по местному времени.

По последним данным, в стрельбе погибли два человека, еще 11 получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Власти города призвали жителей сохранять спокойствие. Полиция прибыла в центр Страсбурга, ведется поиск стрелявшего. Центр города перекрыт. Версия теракта не исключается.

Личность пострадавшего установлена, но пока полиции не удалось его задержать. На место ЧП выехал глава МВД Франции Кристоф Кастанер.