В центре Страсбурга прогремели выстрелы

В центре французского Страсбурга прогремели выстрелы. Погиб один человек, трое ранены. О происшествии сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу. По информации очевидцев, выстрелы были слышны около 20:30 по местному времени (22:30 по Москве).

Местные власти пока не раскрывают подробностей происшествия. Они призвали местных жителей сохранять спокойствие и не распространять слухи. Французская полиция прибыла в центр Страсбурга. Ведется поиск стрелявшего (он скрылся с места ЧП). По предварительной информации, он стрелял из автоматического оружия.

Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что сейчас не исключается версия теракта, поскольку в центре Страсбурга в это время года работает рождественский рынок.