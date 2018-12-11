В центре Страсбурга прогремели выстрелы

11 декабря, 22:45 (обновлено 12.12.2018 08:35)
Фото: twitter.com/LPLdirect
В центре французского Страсбурга прогремели выстрелы. Погиб один человек, трое ранены. О происшествии сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу. По информации очевидцев, выстрелы были слышны около 20:30 по местному времени (22:30 по Москве).
Местные власти пока не раскрывают подробностей происшествия. Они призвали местных жителей сохранять спокойствие и не распространять слухи. Французская полиция прибыла в центр Страсбурга. Ведется поиск стрелявшего (он скрылся с места ЧП). По предварительной информации, он стрелял из автоматического оружия.
Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что сейчас не исключается версия теракта, поскольку в центре Страсбурга в это время года работает рождественский рынок.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: