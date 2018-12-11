Консульство РФ не располагает данными о пострадавших в Страсбурге россиянах

11 декабря, 23:18 (обновлено 11.12.2018 23:44)
Фото: twitter.com/LPLdirect
Российское консульство в Страсбурге на данный момент не располагает информацией о гражданах РФ, которые могли пострадать 11 декабря при перестрелке рядом с рождественским рынком. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии.
В больницах Страсбурга объявлен чрезвычайный протокол. "Белый план" – мера спасательных служб, которую активируют в случае терактов, эпидемий или катастроф, пояснили в местных медучреждениях.
Вечером во вторник, 11 декабря, в центре французского Страсбурга прогремели выстрелы. Есть погибший, ранены три человека. По информации очевидцев, выстрелы были слышны около половины девятого вечера по местному времени.
Власти города призвали жителей сохранять спокойствие. Полиция прибыла в центр Страсбурга, ведется поиск стрелявшего. Центр города перекрыт. Версия теракта не исключается.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: