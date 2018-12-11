Консульство РФ не располагает данными о пострадавших в Страсбурге россиянах

Российское консульство в Страсбурге на данный момент не располагает информацией о гражданах РФ, которые могли пострадать 11 декабря при перестрелке рядом с рождественским рынком. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии.

В больницах Страсбурга объявлен чрезвычайный протокол. "Белый план" – мера спасательных служб, которую активируют в случае терактов, эпидемий или катастроф, пояснили в местных медучреждениях.

Вечером во вторник, 11 декабря, в центре французского Страсбурга прогремели выстрелы. Есть погибший, ранены три человека. По информации очевидцев, выстрелы были слышны около половины девятого вечера по местному времени.

Власти города призвали жителей сохранять спокойствие. Полиция прибыла в центр Страсбурга, ведется поиск стрелявшего. Центр города перекрыт. Версия теракта не исключается.