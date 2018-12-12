Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге скрылся на угнанном такси

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Подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге захватил машину такси и скрылся на ней с места происшествия. Как передает телеканал BFMTV, водитель такси позже сообщил полиции, что мужчина ранен.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил на пресс-конференции, что 350 полицейских задействованы в поисках преступника. Во Франции также усилен план антитеррористических мероприятий и контроль на границах.

В связи с операцией в Страсбурге прекращено движение транспорта. МВД призвало жителей не покидать домов и следить за рекомендациями властей.

Также Кастанер уточнил, что в результате стрельбы погибли три человека, еще 12 получили ранения, шестеро находятся в критическом состоянии.

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря днем траура. Президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter выразил слова соболезнования жертвам трагедии.

Ранее сообщалось, что военные окружили нападавшего. Однако проверка нескольких домов в районе происшествия не принесла плодов.



Мужчина открыл стрельбу по прохожим неподалеку от рождественской ярмарки в Страсбурге вечером 11 декабря. Как рассказал телеканалу BFMTV источник в прокуратуре, власти рассматривают происшествие как теракт.

Личность нападавшего установлена. Речь идет о 29-летнем уроженце Страсбурга, который ранее подозревался в терроризме и убийстве. Сообщается, что он должен был быть задержан утром, однако его не застали дома.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян проявлять осторожность во Франции. Генконсульство России в Страсбурге проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших россияне.