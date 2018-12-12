Военные окружили и ранили нападавшего в Страсбурге

12 декабря, 00:59
Фото: AP
Застреливший четырех человек возле рождественской ярмарки в Страсбурге был ранен в перестрелке с военными, однако сумел скрыться.
По данным газеты Le Figaro, сотрудники полиции окружили мужчину. Отмечается, что в районе, где укрывается нападавший, слышны выстрелы, проводится спецоперация.
Также была установлена личность нападавшего. Речь идет о 29-летнем уроженце Страсбурга, который ранее подозревался в терроризме и убийстве. Сообщается, что он должен был быть задержан утром, однако его не застали дома.
Мужчина открыл стрельбу по прохожим неподалеку от рождественской ярмарки в Страсбурге вечером 11 декабря. По последним данным, пострадали 11 человек: четверо скончались, остальные получили ранения различной степени тяжести.
Как рассказал телеканалу BFM источник в прокуратуре, власти рассматривают происшествие как теракт. На место происшествия отправился глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Французский президент Эммануэль Макрон осведомлен о происходящем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян проявлять осторожность во Франции. Генконсульство России в Страсбурге проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших россияне.
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