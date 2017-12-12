Подозреваемому в теракте на Манхэттене предъявили обвинения

Фото: ТАСС/Zuma/Jerry Holt

Подозреваемому в организации взрыва на Манхэттене предъявлено обвинение. Акайеду Улле обвиняют в угрозе террористического характера, поддержке терроризма и незаконном владении оружием, сообщает полиция Нью-Йорка в Twitter.

UPDATE: Akayed Ullah, the suspect arrested in yesterday’s terror attack in NYC, has been charged with the following:

• Criminal Possession of a Weapon

• Support Act of Terrorism

• Making Terroristic Threat#NYPDprotecting — NYPD NEWS (@NYPDnews) 12 декабря 2017 г.



11 декабря злоумышленник привел в действие взрывное устройство, которое пытался пронести на территорию метрополитена. Инцидент произошел в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер.

В результате взрыва травмы помимо самого злоумышленника получили три человека. Как сообщили в Ростуризме, россиян среди пострадавших нет.