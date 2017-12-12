Подозреваемому в теракте на Манхэттене предъявили обвинения

12 декабря, 18:46
Фото: ТАСС/Zuma/Jerry Holt
Подозреваемому в организации взрыва на Манхэттене предъявлено обвинение. Акайеду Улле обвиняют в угрозе террористического характера, поддержке терроризма и незаконном владении оружием, сообщает полиция Нью-Йорка в Twitter.
UPDATE: Akayed Ullah, the suspect arrested in yesterday’s terror attack in NYC, has been charged with the following:— NYPD NEWS (@NYPDnews) 12 декабря 2017 г.
• Criminal Possession of a Weapon
• Support Act of Terrorism
• Making Terroristic Threat#NYPDprotecting
11 декабря злоумышленник привел в действие взрывное устройство, которое пытался пронести на территорию метрополитена. Инцидент произошел в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер.
В результате взрыва травмы помимо самого злоумышленника получили три человека. Как сообщили в Ростуризме, россиян среди пострадавших нет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: