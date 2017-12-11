Россиян среди пострадавших от взрыва на Манхэттене нет – Ростуризм

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Граждане России не пострадали в результате взрыва на Манхэттене, заявили в пресс-службе Ростуризма. Также в агентстве призвали россиян, находящихся в Нью-Йорке, соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей.

11 декабря в центральной части Манхэттена злоумышленник привел в действие взрывное устройство, которое пытался пронести на территорию метрополитена. В результате взрыва травмы получили четыре человека.

Начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил связал произошедшее с терроризмом.

По предварительной информации, подозреваемому 37 лет. Он проживал в Бруклине. На территории США он проживает последние семь лет. При взрыве мужчина сильно пострадал, но выжил.