Полиция связала взрыв на Манхэттене с терроризмом

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Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом. Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в 7:20 (15:20 по московскому времени) в подземке на 42-й улице между 7 и 8 авеню.

Травмы получили четыре человека. Подозреваемый, приведший в исполнение самодельное взрывное устройство, сильно пострадал, но выжил.

По предварительной информации, подозреваемому 37 лет. он проживал в Бруклине. На территории США он проживает последние семь лет.