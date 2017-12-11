Несколько человек пострадали при взрыве в Нью-Йорке

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Несколько человек получили ранения в результате взрыва на автовокзале в центре Нью-Йорка, сообщает телеканал ABC.

По предварительным данным, смертник привел в действие самодельное взрывное устройство в туннеле метро. Один человек задержан в связи с происшествием. Он помещен под стражу.

Отмечается, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка проверяет информацию о взрыве на Манхэттене. ЧП произошло на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню.

Проводится эвакуация пассажиров со станций метро, находящихся неподалеку от взрыва.