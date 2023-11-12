Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Челябинске

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Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находятся 189 человек, совершил посадку из-за неисправности закрылок в аэропорту Челябинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В 16:43 в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке", – говорится в сообщении.

Источник агентства уточнил, что на борту были 189 человек, среди которых есть девять детей и семь членов экипажа.

Ранее Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Сочи – Омск, совершил незапланированную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет из Белграда совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе.

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