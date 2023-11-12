Министра обороны Хорватии отправили в отставку из-за ДТП

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после информации об аварии, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

"Выражаю соболезнования семье господина Шарича, который погиб в страшном ДТП близ Винковцев. Я отправил в отставку Марио Баножича с поста министра обороны", – подчеркнул он.

Как уточнил премьер-министр, госсекретарь ведомства Здравко Якоп стал временно исполняющим обязанности.

11 ноября стало известно, что Марио Баножич попал в аварию на личном автомобиле, в результате чего погиб водитель микроавтобуса. По данным полиции, министр получил ушиб головного мозга. Его доставили в больницу.

Прокуратура отметила, что авария случилась, когда водитель автомобиля начал обгон микроавтобуса. По словам заместителя окружного прокурора Вуковары Биляны Лубурич, ожидаются результаты проверки водителей на спиртное в крови.

Ранее в РПЦ опровергли информацию о том, что автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла попал в аварию на проспекте Мира в Москве. Как уточнили источники, автомобиль Aurus с патриархом успешно добрался до храма Христа Спасителя, где была проведена служба.

До этого о ДТП с автомобилем представительского и высшего класса Aurus с правительственным номерами стало известно утром 22 мая. Машина столкнулась с автомобилем Volvo. В результате аварии никто не пострадал.

Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве