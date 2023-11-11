Глава Минобороны Хорватии стал участником смертельного ДТП

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Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию на личном автомобиле, в результате чего погиб водитель микроавтобуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Утром в субботу, 11 ноября 2023 года, на государственной автодороге DC-55 на выезде из города Винковци в сторону Жупани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием министра обороны Марио Баножича", – отметило ведомство.

Как подчеркивается, прокуратура организовала расследование.

Ранее в РПЦ опровергли информацию о том, что автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла попал в аварию на проспекте Мира в Москве. Как уточнили источники, автомобиль Aurus с патриархом успешно добрался до храма Христа Спасителя, где была проведена служба.

До этого о ДТП с автомобилем представительского и высшего класса Aurus с правительственным номерами стало известно утром 22 мая. Машина столкнулась с автомобилем Volvo. В результате аварии никто не пострадал.

Слухи о том, что в Aurus находился патриарх Кирилл распространились в телеграм-каналах.

Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве