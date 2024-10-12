В США задержали россиянку, поцарапавшую пограничника

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В США арестовали гражданку РФ Олесю Сумину, предъявив ей обвинение в нападении на офицера погранслужбы после того, как она поцарапала пограничника при возвращении из Канады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Инцидент произошел 9 октября: 43-летняя Сумина с двумя детьми выехала из США в Канаду, чтобы подать заявление на предоставление убежища. Однако в Канаде отказались принимать заявление и направили ее обратно к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк.

По мере приближение к американской границе канадские пограничники сообщили своим коллегам в США, что с женщиной "тяжело справиться" и она якобы плюнула внутри их машины. Затем американские офицеры безуспешно попытались провести интервью с россиянкой, используя переводчик.

Тем не менее Сумина отказывалась сотрудничать с пограничниками и не хотела предоставлять свою личную информацию. Тогда офицеры попытались забрать у нее телефон, однако женщина быстро схватила его и положила в карман. При второй попытке россиянка схватила их за рубашки, царапала и впивалась в руки, согласно версии Минюста США.

В результате ее арестовали и обвинили в нападении на пограничника. Теперь Суминой может грозить до 8 лет тюремного заключения.

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