Погибшие при обстреле автомобиля Центра "Э" в Ингушетии были родственниками

Фото: телеграм-канал Baza

Погибшие при обстреле автомобиля Центра противодействия экстремизму в Ингушетии были родственниками. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.

Уточняется, что один из погибших был сотрудником патрульно-постовой службы. В момент происшествия он находился вне службы.

Полицейские продолжают проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников, добавили в ведомстве.

Неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников Центра "Э" в Ингушетии вечером 11 октября. В результате нападения погибли один полицейский и двое гражданских людей. По данным СМИ, пострадавших доставили в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти, врачам не удалось их спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.