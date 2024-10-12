Уголовное дело возбуждено после обстрела автомобиля Центра "Э" в Ингушетии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела автомобиля Центра "Э" в городе Назрань в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также ведется розыск нападавших.

О том, что неизвестные обстреляли сотрудников Центра противодействия экстремизму в Ингушетии, стало известно вечером 11 октября.

В результате нападения погибли один полицейский и двое гражданских людей. По данным СМИ, пострадавших доставили в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти, врачам не удалось их спасти.