Силы ПВО сбили беспилотник в Яковлевском городском округе Белгородской области

Фото: 123RF/tsuneo

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что БПЛА был сбит на подлете к Белгороду. В данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительной информации Гладкова, в результате случившегося пострадавших и каких-либо разрушений нет.

Ранее сообщалось, что силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа на окраине Брянска.

До этого стало известно, что в результате падения обломков украинского беспилотника на окраине Белгорода погибли три человека, в том числе ребенок. Еще два человека были госпитализированы.

Артиллерия РФ поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР