12 октября, 23:08Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник в Яковлевском городском округе Белгородской области
Фото: 123RF/tsuneo
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что БПЛА был сбит на подлете к Белгороду. В данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По предварительной информации Гладкова, в результате случившегося пострадавших и каких-либо разрушений нет.
Ранее сообщалось, что силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа на окраине Брянска.
До этого стало известно, что в результате падения обломков украинского беспилотника на окраине Белгорода погибли три человека, в том числе ребенок. Еще два человека были госпитализированы.
Артиллерия РФ поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР
Читайте также