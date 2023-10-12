Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА у границы с Украиной

Фото: ТАСС/AP/Vadim Ghirda

Румынские военные обнаружили воронку от упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) неподалеку от украинско-румынской границы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министерство национальной обороны страны.

В военном ведомстве уточнили, что в ночь с 11 на 12 октября была обнаружена группа БПЛА, которая направлялась к украинским портам. Затем, примерно в 05:00, на румынской территории была найдена воронка. Беспилотник упал на правом берегу северного рукава Дуная, примерно в 3 километрах от румынского сельского населенного пункта Плауру.

Ранее представители Минобороны Румынии трижды сообщали об обнаружении на юго-востоке страны обломков БПЛА. Их обнаружили после серии взрывов в городах Одесской области в ночь на 6 сентября 2023 года. 9 числа военное ведомство сообщило об обнаружении новых обломков. 13 сентября сообщалось о еще одном аналогичном факте.

А 30 сентября стало известно, что Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной. Бухарест переместил средства ПВО ближе к деревням на Дунае, которые расположены через реку от Украины. Здесь же поместили дополнительные военные патрули и наблюдательные пункты.