Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области

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Очевидцы рассказали о стрельбе, произошедшей на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области.

Они отметили, что мужчина изначально не вызывал подозрений, сообщает портал "Нижний Новгород. Онлайн". Один из местных жителей добавил, что стрелок был тихим и спокойным, однако у него не было друзей.

"Месяц назад купил ружье и ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза", – рассказал мужчина.

Другой очевидец сообщил, что слышал сначала пять выстрелов, затем еще два. По его словам, первой под обстрел попала пенсионерка – она получила пулевые ранения в живот и руку.

"Потом выстрелил в спину мужчине, который проходил мимо подъезда, после чего пошел за дом и начал палить по случайным людям", – рассказал местный житель.

Инцидент произошел в понедельник, 12 октября, возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе бабушка стрелка.

В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. К поиску стрелка подключены группы ОМОН и СОБР.