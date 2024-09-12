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12 сентября, 12:33

Происшествия

СКР установил соучастника покушения на Захара Прилепина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие установило соучастника покушения на писателя Захара Прилепина и объявило его в розыск. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Основным фигурантом дела, по данным следователей, является гражданин Украины Александр Пермяков. Его обвиняют в террористическом акте, прохождении обучения в целях террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия, а также незаконном изготовлении взрывных устройств и использовании поддельного удостоверения. Следствие добавило, что обвиняемый полностью признал свою вину.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался 6 мая 2023 года. На пассажирском сиденье был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Правоохранителям вскоре удалось задержать Пермякова, который признался в содеянном и уточнил, что его завербовали еще в 2018 году. Взрывные устройства Пермяков установил по маршруту следования потерпевшего, а потом активировал взрывчатку, из-за чего писатель получил ранения, а его охранник погиб.

СКР установил, что мужчина сначала прошел на Украине подготовку для исполнения диверсий, прибыл в РФ по украинскому паспорту и начал следить за Прилепиным. Так происходило, уверен писатель, полтора года. Соучастники преступления, по версии правоохранителей, дали Пермякову документы на имя гражданина Казахстана и предоставили информацию о тайнике с боеприпасами.

После случившегося Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины

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