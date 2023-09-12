На 60-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 60 километра МКАД, около развязки с Рублево-Успенским шоссе, грузовик въехал в ограждение дорожных работ, после чего перевернулся на проезжую часть. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили автомобилистов, что в связи с ДТП движение на данном участке дороги затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее грузовик и пассажирская газель столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Динском районе на Кубани, 12 человек получили травмы.

До этого ДТП с участием автомобиля такси и служебной машины ГИБДД произошло на Ленинском проспекте. В результате происшествия пострадал пассажир такси.

"Рейд 112": два автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы