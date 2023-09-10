Четыре человека погибли в ДТП в Греции – СМИ

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Четыре человека, включая одного россиянина, погибли, еще 23 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции. Об этом пишет AFP по ссылкой на полицию.

Отмечается, что автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, 23 пассажира получили легкие травмы, их госпитализировали. Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами.

По информации правоохранителей, одного из пострадавших доставили в больницу, но он скончался от полученных травм. Погибшие были мужчинами: трое греков и один россиянин.

Уточняется, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Причины аварии выясняются.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с кирпичным забором частного дома в Мытищах Московской области. В результате ДТП три человека пострадали.

До этого два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. Пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

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