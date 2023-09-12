Украинские беспилотники дважды атаковали город Рыльск в Курской области

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Вечером 11 сентября украинский дрон сбросил взрывное устройство в городе Рыльск Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В результате произошедшего были повреждены фасады и несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур.

Кроме того, в ночь на 12 сентября была зафиксирована повторная атака украинского БПЛА на этой же улице. В одном из административных зданий была повреждена крыша.

По словам Старовойта, в результате обеих атак беспилотников никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Курской области силами российской системы противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник.

До этого силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также нет.