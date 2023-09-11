БПЛА самолетного типа сбили в Валуйском городском округе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Валуйском городском округе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле.

В Минобороны России также сообщили о сбитом украинском беспилотнике. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена 11 сентября около 13:00 по московскому времени.

Ранее два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью 11 сентября около 01:20 по московскому времени. В оборонном ведомстве подчеркивали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Гладков отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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