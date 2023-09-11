11 сентября, 14:59Происшествия
Система ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинский беспилотник был уничтожен в Курской области силами российской системы противовоздушной обороны. О происшествии рассказало министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале.
"11 сентября около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотник уничтожен над Курской областью", – уточняется в публикации.
Ранее деревня Успеновка и село Гордеевка Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как уточнил глава региона Роман Старовойт, в результате происшествия никто не пострадал.
До этого в Минобороны России заявили об отражении атаки украинских беспилотников на Крым. Российские средства ПВО ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов над Черным морем в ночь на 10 сентября.
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