Система ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был уничтожен в Курской области силами российской системы противовоздушной обороны. О происшествии рассказало министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале.

"11 сентября около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотник уничтожен над Курской областью", – уточняется в публикации.

Ранее деревня Успеновка и село Гордеевка Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как уточнил глава региона Роман Старовойт, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого в Минобороны России заявили об отражении атаки украинских беспилотников на Крым. Российские средства ПВО ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов над Черным морем в ночь на 10 сентября.



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