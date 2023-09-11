В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты в РФ

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Киев продолжает осуществлять практику терактов. Это показывает необходимость продолжения спецоперации на Украине, которая купирует данную угрозу, сообщает телеканал РБК со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, киевский режим также покушается на известных людей, лидеров общественного мнения и совершает удары по гражданским целям.

"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки украинских беспилотников на Крым. Российские средства ПВО ликвидировали 8 беспилотных летательных аппаратов над Черным морем в ночь на 10 сентября.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВС РФ пресекли очередную атаку ВСУ, сбив в регионе беспилотник самолетного типа 8 сентября. В результате инцидента никто не пострадал. Также не было разрушений.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM