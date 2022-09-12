Губернатор Белгородской области сообщил о сработавшей системе ПВО

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Средства противовоздушной обороны сработали в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Однако повреждения получили легковушка в поселке Комсомольский и крыша дома в переулке Западный.

В конце июля обстрелу со стороны Украины подверглись села Нехотеевка и Журавлевка в Белгородской области. В результате погиб один человек. Как уточнял тогда Гладков, был зафиксирован прилет пяти снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

