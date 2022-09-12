Задержанного в Крыму фигуранта дела о подготовке терактов арестовали

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Фигурант дела о подготовке покушения на члена правительства Крыма арестован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Киевский районный суд избрал меру пресечения задержанному – арест на два месяца", – говорится в сообщении.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в ходе проведения оперативной игры была пресечена попытка совершения СБУ серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Крыма.

По данным ведомства, был установлен руководивший деятельностью завербованных им лиц сотрудник украинских спецслужб.

