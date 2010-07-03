Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии

Фото: соцсети

В Брестской области двадцатилетняя девушка погибла из-за того, что ее шею зажало стеклоподъемником автомобиля, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу УСК по региону.

Инцидент произошел в деревне Старое Село, где погибшая отдыхала с семьей. Девушка попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно и, вероятно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника, рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Девушку без сознания обнаружил ее супруг. Мужчина разбил стекло и вызвал скорую. Однако спасти ее не удалось, сообщили в ведомстве.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее погиб шестилетний мальчик, пытавшийся вытащить из горящей бани своего деда в Карелии. Ребенок получил ожоги более 90% тела.