Пытавшегося спасти дедушку из горящей бани мальчика наградили посмертно

Шестилетнего мальчика, пытавшегося спасти дедушку при пожаре в Карелии, посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага", сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Председатель СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава, а также поблагодарил врачей и чиновников, принявших исчерпывающие меры для спасения ребенка.
"Этот поступок маленького мальчика, который не бросил своего дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки", – отмечается в сообщении.
Несчастный случай произошел 30 августа. Мальчик и дедушка пошли в баню на даче. Мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить дедушку из помещения, и огонь перекинулся на него.
Мужчина погиб на месте, а мальчик получил ожоги более 90% тела. Его оставили в детскую республиканскую больницу, а позже перевезли в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Спасти мальчика не удалось.
Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного ребенка в Текстильщиках. Ребенок погиб, захлебнувшись водой.
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