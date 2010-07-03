Пытавшегося спасти дедушку из горящей бани мальчика наградили посмертно

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Шестилетнего мальчика, пытавшегося спасти дедушку при пожаре в Карелии, посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага", сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Председатель СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава, а также поблагодарил врачей и чиновников, принявших исчерпывающие меры для спасения ребенка.

"Этот поступок маленького мальчика, который не бросил своего дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки", – отмечается в сообщении.

Несчастный случай произошел 30 августа. Мальчик и дедушка пошли в баню на даче. Мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить дедушку из помещения, и огонь перекинулся на него.

Мужчина погиб на месте, а мальчик получил ожоги более 90% тела. Его оставили в детскую республиканскую больницу, а позже перевезли в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Спасти мальчика не удалось.

Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного ребенка в Текстильщиках. Ребенок погиб, захлебнувшись водой.