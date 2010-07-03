Дело возбуждено после падения девочки в яму в Дмитрове

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В Дмитровском городском округе девочка получила тяжкие травмы при падении в яму на водозаборном узле. По факту халатных действий возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по области.

Инцидент произошел 8 сентября. Семилетняя девочка во время прогулки во дворе дома по неосторожности провалилась в яму неохраняемого и неогороженного бетонного сооружения для воды.

У ребенка диагностировали кататравму и открытую черепно-мозговую травму. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей и должностных лиц.

Из администрации города и организации, обслуживающей водозаборный узел, истребована необходимая документация. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Краснодаре завели уголовное дело после гибели девочки, на которую на территории детского сада упало дерево.