СК начал проверку после падения семилетней девочки в яму в Дмитрове

Фото: СК РФ по Московской области

Следователи выясняют обстоятельства травмирования семилетней девочки, которая упала в яму в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, ребенка доставили в Дмитровскую городскую больницу 8 сентября. Врачи диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, кататравму и ушиб мозга легкой степени. Следственный отдел СК по Дмитрову приступил к доследственной проверке.

По предварительным данным, гуляя во дворе дома, семилетняя девочка по неосторожности упала в яму не охраняемого и не огороженного бетонного сооружения.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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