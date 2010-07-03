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14:43

СК начал проверку после падения семилетней девочки в яму в Дмитрове

происшествия дети

14:43

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Фото: СК РФ по Московской области

Следователи выясняют обстоятельства травмирования семилетней девочки, которая упала в яму в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, ребенка доставили в Дмитровскую городскую больницу 8 сентября. Врачи диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, кататравму и ушиб мозга легкой степени. Следственный отдел СК по Дмитрову приступил к доследственной проверке.

По предварительным данным, гуляя во дворе дома, семилетняя девочка по неосторожности упала в яму не охраняемого и не огороженного бетонного сооружения.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двое детей и воспитательница пострадали при падении дерева в детсаду Краснодара. По информации СМИ, один ребенок остается в тяжелом состоянии, у женщины сломана нога.

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