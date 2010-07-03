Воспитательница и 2 ребенка пострадали при падении дерева в детсаду Краснодара

В Краснодаре на территории детского сада № 48 упало дерево – травмы получили двое детей и воспитательница, передает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в 10:20. Пострадавшие в момент падения дерева находились на прогулке. Один ребенок остается в тяжелом состоянии, у женщины сломана нога.
Детский сад располагается на улице Красной, дом 167.
Ранее в Мариинске Кемеровской области суд на месяц закрыл детский сад № 9 "Аленка" из-за превышенной в четыре раза нормы концентрации газа радона. Уточняется, что в спальне старшей дошкольной группы уровень радиации составил 851,76 беккереля при норме не более 200. Сейчас специалисты занимаются устранением нарушений.
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