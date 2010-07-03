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15:36

СК завел дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева в Краснодаре

происшествия дети

15:36

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Фото: соцсети

Уголовное дело завели после гибели девочки в Краснодаре после падения на нее дерева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Утром в понедельник, 9 сентября, на территории детского сада на улице Красной упало дерево.

Травмы получили двое детей и воспитательница, в момент падения дерева они находились на прогулке. Одна девочка находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Еще одному ребенку и педагогу сейчас оказывают медицинскую помощь.

По факту произошедшего надзорное ведомство организовало проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ход расследования дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он дал поручение выяснить обстоятельства произошедшего и установить должностных лиц, отвечающих за соблюдение безопасности на объекте.

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